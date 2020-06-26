В Петербурге за неделю трое заболели клещевым энцефалитом. С заразным клещом они встретились далеко от дома

За последнюю неделю за помощью к врачам после укусов клещей обратились около 400 петербуржцев. Почти каждого пятого клещ нашел на территории города. Три человека за неделю заболели клещевым энцефалитом – это случилось после поездки в другие регионы.

По данным петербургского Роспотребнадзора, с 29 июня по 5 июля в медицинские организации города по поводу присасывания клещей обратились 392 петербуржца, в том числе 83 ребенка. Это почти на сотню меньше, чем неделей ранее (482).

На территории города с клещами встретились 69 человек. Чаще всего это происходило в Курортном (19 пострадавших), Пушкинском (15), Приморском (9) районах.

За неделю зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым энцефалитом. Все трое пострадали от инфицированных клещей в других регионах – Свердловской и Тверской областях, а также в Подпорожском районе Ленобласти. Боррелиоз (болезнь Лайма) диагностировали у пятерых, в том числе у одного ребенка.

Всего с начала сезона в Петербурге зарегистрировано более 5,8 тысяч пострадавших от клещей. Из них 748 человек клещ атаковал на территории города. Клещевым вирусным энцефалитом заболели уже 12 человек, в том числе два ребенка. Иксодовый боррелиоз выявлен у 30 горожан, в том числе у 13 детей.

В прошлом году специалисты петербургского Роспотребнадзора проверили на инфекции 250 клещей, собранных на территории города. Согласно данным ежегодного доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Санкт-Петербурге в 2019 году», вируса клещевого энцефалита не обнаружили ни у одного, зато боррелиями был инфицирован каждый пятый (22,4%). У «городских» клещей также выявили и другие инфекции, передающиеся человеку — у одного из 250-ти моноцитарный эрлихиоз, у трех — анаплазмоз.

© Доктор Питер