Роскачество назвало надпись «бездрожжевой хлеб» рекламной уловкой

Испечь ржаной и ржано-пшеничный хлеб невозможно без дрожжей, говорят эксперты Роскачества. По их словам, надпись «бездрожжевой хлеб» - это только маркетинговая уловка.

В последнее время бездрожжевой хлеб становится особенно популярным, отчасти благодаря моде на правильное и здоровое питание. Однако эксперты Роскачества утверждают, что это всего лишь маркетинговый ход.

«Очень часто бездрожжевым называют хлеб, приготовленный на закваске. Закваска - это полуфабрикат хлебопекарного производства, который получается путем сбраживания питательной смеси и молочнокислых бактерий или молочнокислых бактерий и дрожжей. Даже в закваске спонтанного брожения тоже есть дрожжи», - цитируют сообщение организации РИА Новости.

Специалисты пояснили, что выращенные в закваске дрожжи отличаются от обычных прессованных только тем, что хлебопекарные дрожжи специально создавались для конкретного и быстрого действия. «Следовательно, хлеба без дрожжей не бывает, поэтому надпись на упаковке "бездрожжевой хлеб" по большому счету маркетинговый ход».

Благодаря закваске в хлебе накапливаются вкусовые и ароматические вещества, также закваска насыщает хлеб витаминами и аминокислотами. Сами дрожжи погибают при выпечке, но ценные вещества остаются.