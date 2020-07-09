Валерий Вечорко рассказал, почему Москва быстро прошла пик заболеваемости коронавирусом

Главный врач московской больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, как в столице справляются с эпидемией коронавируса. По его словам, быстро пройти пик заболеваемости получилось благодаря правильной организации лечения пациентов с COVID-19.

Валерий Вечорко, возглавляющий Городскую клиническую больницу № 15 имени Филатова, которая одной из первых стала принимать пациентов с коронавирусом, рассказал как в столице борются с пандемией. По его словам, быстро пройти пик заболеваемости удалось благодаря правильным организационным действиям городских властей.

«Я ничуть не умаляю профессионализм врачей и медсестер, но если все в целом организовано неправильно, то их работа не спасет ситуацию», - сказал Валерий Вечорко.

Он добавил, что с самого начала эпидемии у специалистов были прописаны четкие действия, как поступать при том или ином развитии ситуации.

Россиянам врач посоветовал не расслабляться. «Конечно, случаев намного меньше, но это не значит, что можно пренебречь мерами предосторожности. Держите социальную дистанцию, носите маски — все просто».