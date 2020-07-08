Минздрав одобрил российский препарат для лечения легких форм COVID-19

Препарат «Коронавир» от российской компании «Р-Фарм» получил одобрение Минздрава. Он создан на основе японского фавипиравира, как и два ранее одобренных отечественных лекарства, но будет применяться для лечения легких и среднетяжелых форм COVID-19.

Препарат «Коронавирус», предназначенный для лечения легкой и среднетяжелой формы коронавирусной инфекции, получил одобрение Минздрава. Это аналог японского фавипиравира, как и ранее одобренные «Арепивир» и «Авифавир».

Производитель называет «Коронавир« одним из первых в России и мире препаратов, который борется не с осложнениями, а с самим коронавирусом: он ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в репликации вируса.

В рамках испытаний специалисты разделили амбулаторных пациентов, участвующих в исследовании, на две группы: одним давали «Коронавир», другим назначали стандартное лечение. Согласно полученным данным, на 7-й день терапии клиническое улучшение наблюдалось у 55% пациентов из первой группы и лишь у 20% - из второй. Также практически не было выявлено серьезных побочных эффектов. «Наблюдались, главным образом, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и отклонения лабораторных анализов, в амбулаторной популяции все побочные эффекты были легкими».

Первым отчествественым препаратом, который Минздрав одобрил для лечения коронавируса, стал «Авифавир». Как писал «Доктор Питер», он действует на вирус не опосредованно, а напрямую подавляет его размножение. «Авифавир» стал первым в мире препаратом против коронавирусной инфекции на основе фавипиравира, который был разработан в Японии еще в 2014 году («Авиган») и использовался для лечения тяжелых форм гриппа. Позже Минздрав одобрил препарат «Арепливир» российской компании «Биохимик».