Крымские власти рассказали, какую рекомендацию Роспотребнадзора не смогли выполнить на полуострове

Приезжающим на отдых в Крым не нужны никакие «ковидные» справки. Отрицательный результат теста на коронавирус требуется только при заезде в санатории. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Он также рассказал, какую рекомендацию Роспотребнадзора на полуострове не смогли выполнить и насколько готовы к лечению заболевших туристов.

С 1 июля в Крыму стартовал туристический сезон. По словам главы республики Сергея Аксенова, аэропорт Симферополя уже принимает более 100 рейсов в день – ежедневно прилетают по 17 тысяч россиян. Никаких справок у туристов не просят. Требование предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус решили оставить только для тех, кто приезжает лечиться в крымские санатории. Такое решение глава региона принял после консультации с Роспотребнадзором и минздравом. Но, по словам Сергея Аксенова, и в этом случае справки ничего не гарантируют.

- Никаких справок дополнительных в гостиницах и отелях не нужно. По рекомендации Роспотребнадзора, в санаториях, куда заезжают на смену в 21 день, нужна справка об отрицательном тесте на ковид. При этом, конечно, по-честному, эти справки никаких гарантий того, что человек не заражен, не дают. Мы видим, что выявляемость инфекции в 60% случаев наступает на 10-й день. Человек приехал «чистый», позавчера сдал анализ, и ничто не предвещает грозы. А через 3-4 дня его анализ может стать положительным, что, соответственно, отяготит работу санатория, - сказал глава Республики Крым.

По словам Сергея Аксенова, с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 804 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 570 человек. Заболевших среди туристов - единицы. Глава республики отметил, что в случае заболевания больницы полуострова полностью готовы оказать необходимую помощь отдыхающим.

- У нас регламент везде расписан, каждый конкретный случай заражения будет разобран Роспотребназором, по каждому случаю будут даны конкретные рекомендации. Понятно, что больной госпитализируется, контактные изолируются. Тем не менее все зависит от того, кто этот больной, - сотрудник персонала, который общается со всеми приезжими, или отдыхающий, который никуда не ходил и общался с 1-2 людьми. Поэтому действуем в ручном управлении по каждому случаю обнаружения заболевших, - пояснил руководитель региона.

Практически все рекомендации Роспотребнадзора по сдерживанию коронавируса сегодня на полуострове соблюдаются, за исключением одной – дистанцирования на пляжах.

- Честно говоря, не знаю, каким образом обязать руководителей санаториев следить за соблюдением этого дистанцирования. Кроме того, что идет открытое информирование по радио и ТВ, есть информационные стенды на каждом пляже, однако физически обязать руководителя санатория и службу безопасности выполнить эти требования реально невозможно. Я это понимаю, поэтому с руководителей санаториев этого не требую. Это уже ответственность туристов, в первую очередь. Они понимают сами, что потенциально могут заразиться, находясь рядом с незнакомыми людьми. Это уже их зона риска, - сказал Сергей Аксенов.

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Есть у властей региона некоторые надежды и на помощь погоды.

- Существует расхожее мнение врачей и специалистов, что вирус (при температуре) выше 25 градусов на воздухе не живет или слабо делится. У нас температура сегодня под 30 регулярно. Надеемся, что это тоже остановит распространение коронавируса, - говорит Сергей Аксенов.

Вероятность возвращения на полуострове к ограничениям и практике обязательной обсервации туристов, по мнению Сергея Аксенова, очень мала.

- В теории, наверное, да, но на практике нет. Все-таки курортный сезон начался и любые решения, связанные с откатом назад, в том числе в части принятых решений об открытии бизнеса, повлекут еще большие и худшие последствия. На мой взгляд, надо уже научиться выживать в тех условиях, которые есть, научиться бороться с пандемией. Коронавирус от нас уже никуда не уйдет. Мы все понимаем, что это будет как ОРВИ. Ждем изобретения вакцины. Но считаю, что откатываться к ограничениям, наверное, физической возможности нет. При том, что за жизнь каждого гражданина мы готовы бороться. В Крыму сегодня резервных 956 коек, заполнены чуть менее 10%. Каких-то дополнительных мер не требуется. Крымская система здравоохранения готова к приему курортников, - резюмировал глава региона.

© Доктор Питер