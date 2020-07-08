Российские больницы могут освободить от налога на землю и имущество

Сенаторы предложили освободить российские медучреждения от налога на землю и имущество. Соответствующее письмо они направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В комитете Совета Федерации по социальной политике предлагают освободить государственные и муниципальные медучреждения от налога на землю и имущество, пишет «Парламентская газета».

«Принимая во внимание необходимость реализации медорганизациями поставленных задач в сфере здравоохранения, в том числе по выплате зарплат медработникам, а также наличие кредиторской задолженности по уплате налогов прошу рассмотреть возможность освобождения от налогообложения (по земельному налогу и налогу на имущество) медицинские организации государственной и муниципальной собственности, участвующие в реализации территориальных программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи», - говорится в письме, направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Сенаторы напомнили, что сейчас налоги не платят учреждения уголовно-исполнительной системы и религиозные организации.