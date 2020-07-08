В ВОЗ рассказали, как решение США выйти из организации отразится на борьбе с коронавирусом

Американские власти сообщили о выходе страны из состава членов Всемирной организации здравоохранения. В организации это решение назвали «очень печальным» и предположили, что это помешает борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, правительство США сообщило о выходе из Всемирной организации здравоохранения с 6 июля 2021 года. Ранее президент страны Дональд Трамп называл ВОЗ «подконтрольной Китаю» и обвинял в распространении эпидемии коронавируса. По мнению Трампа, организация вовремя не обратила внимание на первые сообщения о вспышке неизвестного тогда вируса в Китае. При этом он утверждал, что в ВОЗ знали об опасности коронавируса еще в конце прошлого года, но не предупредили об этом.

В ВОЗ решение американского президента назвали «очень печальным», поскольку в сложившейся ситуации нужно работать вместе. Об этом рассказал спецпосланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро.

«Все мировые лидеры, все страны мира должны работать вместе, чтобы справиться с вирусом. Выход США — это не то, что нужно людям в мире сейчас, — сказал Дэвид Набарро в эфире программы Today Programme на Би-би-си.

Он также Америку наиболее важной страной в вопросе финансирования бюджета организации.

Ранее Дональд Трамп отказался выделять деньги на работу ВОЗ, однако спустя время передумал: он решил направлять не больше средств, чем Китай. Как сообщал Трамп, Америка каждый год вносила в бюджет организации от 400 млн до 500 млн долларов, а Китай платил около 40 млн долларов.