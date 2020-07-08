Ученые: Житель Бразилии излечился от ВИЧ без трансплантации стволовых клеток

Житель Сан-Паулу стал третьим пациентом в мире, которому, вероятно, удалось излечиться от ВИЧ. Согласно исследованиям, признаков вируса в его организме нет уже более года. При этом, в отличие от других случаев, пациенту не делали трансплантацию стволовых клеток.

36-летний житель Бразилии может стать первым человеком, который вылечился от ВИЧ, не прибегнув к трансплантации стволовых клеток, пишет Science.

Как рассказали специалисты, ВИЧ у мужчины обнаружили в 2012 году, назначили стандартную терапию. Спустя три года он стал участником клинического исследования и начал принимать усиленный режим АРВТ: пил дополнительные два антиретровирусных препарата вместе с трехкомпонентной схемой лечения, а также никотинамид, ниацин в растворимой форме или витамин В3. Спустя 48 недель пациент вернулся к своей предыдущей схеме из трех препаратов.

В 2019 году под строгим контролем врачей бразилец прервал антиретровирусную терапию. Спустя 15 месяцев, несмотря на то, что он уже перестал принимать лекарства, вирусная нагрузка не обнаруживается. Анализ крови на РНК ВИЧ проводят каждые три недели, последний из них был сделан в середине июня. При этом эксперты добавляют, что полное обследование на следы ВИЧ в лимфатических узлах и тканях кишечника еще не проводилось, поэтому утверждать, что мужчина излечился навсегда, они не могут.

«Мы знаем, что некоторые люди могут достичь ремиссии только с помощью антиретровирусных препаратов. Может быть, это просто человек, которому повезло с антиретровирусными препаратами», — сообщил доктор Стивен Дикс из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Как писал «Доктор Питер», второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от здорового донора. В течение почти трех лет после операции он сдавал анализ на ВИЧ, но он ни разу не был положительным. Первый случай выздоровления был зафиксирован 13 лет назад. Тогда мужчина по имени Тимоти Рэй Браун, известный как “берлинский пациент” тоже перенес трансплантацию костного мозга.

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