Правительство утвердило правила лечения при угрозе эпидемий

При неблагополучной эпидобстановке пациенты смогут лечиться в профильных отделениях больниц, а также в перепрофилируемых стационарах. Для оказания помощи будут привлекаться медики любой специализации и фармацевты. Об этом говорится в новом постановлении правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании медпомощи в условиях возникновения угрозы эпидемии. Как говорится в документе, алгоритм действий был отработан во время эпидемии коронавируса и показал эффективность.

Так, при неблагоприятной эпидобстановке пациенты смогут лечиться в профильных отделениях больниц, а также перепрофилированных медучреждениях. С письменного согласия пациента больничные листы будут оформляться в электронном виде, похожий формат предусмотрен и для получения рецептов на лекарства.

При постановке диагноза и назначения лечения медики будут руководствоваться клиническими рекомендациями, если же их нет, то медицинская помощь пациентам оказывается на основе утверждаемых Минздравом временных методических рекомендаций.

Для оказания помощи больным будут привлекаться медработники любой специализации и фармацевты, прошедшие краткосрочное обучение. «В целях создания резерва медиков и фармацевтов, которые могут быть привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболевания, органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья осуществляется формирование и ведение временного регистра указанных специалистов».

© Доктор Питер