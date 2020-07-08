Названы места с повышенным риском заражения COVID-19

Наибольший риск заражения коронавирусом может быть в помещениях с плохой вентиляцией, рассказали ученые. Кроме того, они посоветовали избегать поездок на общественном транспорте в час-пик.

Специалисты перечислили места, в которых нужно появляться как можно реже, поскольку именно там проще всего заразиться коронавирусом. Так, наибольший риск инфицирования может быть в помещениях с плохой вентиляцией.

«Важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция. Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство», — рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков «Известиям».

Стоит избегать поездок на общественном транспорте в час-пик, а также места с ограниченным пространством.

«На мой взгляд, наиболее опасным может быть общественный транспорт в час пик. Также угрозу представляют магазины и аптеки у дома, в которых скапливаются очереди», — сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Александр Лукашев.

В топ мест с наибольшим риском заражения вошли кафе, бары и караоке-клубы. Кроме того, специалисты призвали не забывать о средствах индивидуальной защиты при посещении храмов.