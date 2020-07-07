В Петербурге впервые появился главный специалист по паллиативной помощи детям

В списке главных специалистов комитета по здравоохранению Петербурга прибыло - впервые появилась должность главного специалиста по детской паллиативной помощи. Им стала Светлана Минченко из Санкт-Петербургского детского хосписа.

В комитете по здравоохранению впервые ввели должность главного внештатного детского специалиста по паллиативной медицинской помощи. Заниматься проблемами и вопросами организации детского паллиатива в городе будет Светлана Минченко, главный специалист по медицинским вопросам Санкт-Петербургского детского хосписа. Об этом сообщается на официальной странице комздрава в соцсетях.

Должность главного специалиста по паллиативной помощи, без разделения на взрослую и детскую, впервые появилась в списке главных внештатных специалистов петербургского комздрава в начале 2015 года. Сейчас ее занимает главный врач Хосписа № 4 Эдуард Москалев.



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