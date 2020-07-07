Чиновники Минздрава получат стимулирующие выплаты из резервного фонда

Чиновники Минздрава могут получить дополнительные стимулирующие выплаты за борьбу с эпидемией коронавируса. Правительство планирует направить на это деньги из резервного фонда, но сумма пока не уточняется.

Правительство собирается материально поддержать чиновников Минздрава: из резервного фонда планируется выделить деньги на выплаты госслужащих центрального аппарата ведомства, проводящих «противокоронавирусные» мероприятия. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании кабинета министров.

Конкретная сумма пока не уточняется.

Как писал «Доктор Питер», в 2018 году Вероника Скворцова, возглавлявшая тогда Минздрав, заработала за год 7,187 млн рублей — на 893 тысячи рублей больше, чем в 2017-м. Вице-премьер Татьяна Голикова заработала в 2018-м 14,2 млн рублей.