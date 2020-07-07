/ 18+

Чиновники Минздрава получат стимулирующие выплаты из резервного фонда

16:26, 07.07.2020 / Верcия для печати / 2 комментария

Чиновники Минздрава могут получить дополнительные стимулирующие выплаты за борьбу с эпидемией коронавируса. Правительство планирует направить на это деньги из резервного фонда, но сумма пока не уточняется.

Чиновники Минздрава получат стимулирующие выплаты из резервного фонда

Правительство собирается материально поддержать чиновников Минздрава: из резервного фонда планируется выделить деньги на выплаты госслужащих центрального аппарата ведомства, проводящих «противокоронавирусные» мероприятия. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании кабинета министров.

Конкретная сумма пока не уточняется.

Обнародованы доходы руководителей центра, в котором тестируют на COVID-19, и других организаций Роспотребнадзора

Как писал «Доктор Питер», в 2018 году Вероника Скворцова, возглавлявшая тогда Минздрав, заработала за год 7,187 млн рублей — на 893 тысячи рублей больше, чем в 2017-м. Вице-премьер Татьяна Голикова заработала в 2018-м 14,2 млн рублей.

Напомним, президентские выплаты медикам, работающим с коронавирусом, продлили на июль и август. Для этого из резервного фонда правительства было выделено почти 7,8 млрд рублей. Кроме того, около 3,44 млрд рублей направили на финансирование производства тест-систем для диагностики коронавируса.

Рубрики: Медицинская власть, Общество

2 комментария Оставить комментарий

Это за что это? Что фигнёй маялись?

Ответить

так вот кто у нас главный вор!!!! в стране ! их бы всех на Колыму в районную б-цу полы мыть!

Ответить

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×