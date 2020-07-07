МИД: Россия не видит серьезной угрозы распространения бубонной чумы

МИД: Россия не видит серьезной угрозы распространения бубонной чумы13:39, 07.07.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Российские власти не видят угрозы распространения чумы из Монголии и Китая, поскольку из-за коронавирусных ограничений перемещения людей через границу практически остановлены. Об этом сообщил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
Риска распространения бубонной чумы на территорию России практически нет, поскольку границы закрыты из-за коронавирусных ограничений и перемещения людей практически остановлены. Об этом сообщил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев, пишут РИА Новости.
«Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, между Китаем и Монголией тоже практически полностью закрыто – или как в случае с нашей границей с Монголией очень серьезно ограничено - пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем», - сказал специалист.
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