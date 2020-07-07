МИД: Россия не видит серьезной угрозы распространения бубонной чумы

Российские власти не видят угрозы распространения чумы из Монголии и Китая, поскольку из-за коронавирусных ограничений перемещения людей через границу практически остановлены. Об этом сообщил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

Напомним, недавно в Монголии было выявлено несколько пациентов с подозрением на заражение бубонной чумой. Как писал «Доктор Питер», 15-летний парень из сомона (административная единица - ред.) Улаанхус был госпитализирован после того, как съел мясо сурка. Власти попросили жителей не охотиться на сурков и не употреблять их в пищу. Кроме того, третий уровень эпидемиологического предупреждения был объявлен в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Там тоже обнаружили пациента с подозрением на бубонную чуму.

Риска распространения бубонной чумы на территорию России практически нет, поскольку границы закрыты из-за коронавирусных ограничений и перемещения людей практически остановлены. Об этом сообщил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев, пишут РИА Новости.

«Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, между Китаем и Монголией тоже практически полностью закрыто – или как в случае с нашей границей с Монголией очень серьезно ограничено - пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем», - сказал специалист.