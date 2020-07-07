Вирусолог рассказала, как бубонная чума может проникнуть в Россию

Бубонная чума может передаваться от человека к человеку только при личном контакте, а распространение этой болезни сусликами за пределы их ареала бывает редко. Об этом рассказала Галина Компанец, ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Сомова.

Напомним, в Монголии было выявлено несколько пациентов с подозрением на заражение бубонной чумой. Как писал «Доктор Питер», 15-летний парень из сомона Улаанхус был госпитализирован после того, как съел мясо сурка. Власти попросили жителей не охотиться на сурков и не употреблять их в пищу. Кроме того, третий уровень эпидемиологического предупреждения был объявлен в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Там тоже обнаружили пациента с подозрением на бубонную чуму.

Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Сомова Галина Компанец напомнила, что люди могут заразиться чумой при контакте с больным животным или при укусе блохи. Передача от человека к человеку возможна при личном контакте.

«Люди могут заразиться при контакте с больным животным. Мёртвым или живым - разницы нет. Бактерии живут в крови и выделениях достаточно долго. Учитывая, что возбудитель очень контагиозный, чтобы заразиться, нужно несколько микробных клеток, - чума считается особо опасной инфекцией. Дальнейшая передача между людьми бубонной чумы возможна при непосредственном контакте с больными или уже при более тяжёлых формах - при лёгочной чуме, например», - цитируют специалиста РИА Новости.

Она рассказала, что чаще всего заболевание не распространяется за пределы ареала животных, особенно учитывая, что суслики - не мигрирующий вид. Однако животные могут переселятся из-за определенных условий, например, наводнения или землетрясения. Кроме того, иногда туристы хотят привезти экзотического зверька домой.

«Бывают случаи, когда туристы пытаются ввезти из-за рубежа экзотических животных, не зная, что те могут быть переносчиками. Это единичные случаи. В районах, близких к территориям, где есть природные очаги, на границе с северными районами (КНР) постоянно идёт контроль, там отслеживают чуму, изредка находят "положительных" животных"», - сообщила Галина Компанец.