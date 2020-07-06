В Минздраве сменился главный инфекционист

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назначил главным специалистом по инфекционным болезням Владимира Чуланова. До этого он работал заместителем директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Ранее пост главного инфекциониста занимала Елена Малинникова.

Глава Минздрава Михаил Мурашко назначил нового главного инфекциониста. Эту должность занял заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов. Об этом говорится в соответствующем приказе министра здравоохранения.

Владимир Чуланов – профессор Первого МГМУ им. И.М Сеченова. С начала эпидемии коронавируса он руководил рабочей группой по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Ранее пост главного внештатного специалиста по инфекционным болезням занимала Елена Маллиникова.

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