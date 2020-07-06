Роспотребнадзор: В России нет угрозы распространения бубонной чумы

В Роспотребнадзоре оценили возможность проникновения бубонной чумы на территорию Россию. По мнению специалистов, россиянам не стоит этого опасаться.

Напомним, в Монглии было выявлено несколько пациентов с подозрением на заражение бубонной чумой. Кроме того, третий уровень эпидемиологического предупреждения был объявлен в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Там тоже обнаружили пациента с подозрением на бубонную чуму.

В России опасности распространения чумы нет, сообщили в Роспотребнадзоре, пишут РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что сейчас есть вакцина и лекарства.

«Чума – это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районы прививают. И потом для чумы есть лекарство»,- сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.