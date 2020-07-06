Из «травмы» Невского района детей с переломами рук и ног отправляют на рентген за 2 километра

Скоро год, как в травматологическом отделении Детской поликлиники №62 на Искровском проспекте не работает рентген. Детям с переломами рук и ног после осмотра врача надо добраться до другой поликлиники – для обследования, вернуться обратно, а еще отсидеть в нескольких очередях. В том числе для тех, «кто без очереди».

На рентген на автобусе или такси

Как рассказали «Доктору Питеру» читатели, в детском травматологическом отделении на базе Детской поликлиники №62 на Искровском проспекте, 8 как минимум с осени не работает рентген-аппарат. Может, и дольше. Как травматология работает без рентгена? В редакцию пришло письмо, в котором в красках описана схема работы детской травмы Невского района:

«Итак, случилось несчастье, мой ребенок кричит от боли в руке, ноге, спине или голове… Я его хватаю и еду в «травму». Влетаю в 62-ю поликлинику, в регистратуру очередь человек 10, ерунда. Оформляю карточку и поворачиваю в травматологическое отделение… И моему взору открывается картина: полный коридор мамочек и папочек с такими же плачущими детьми, как у меня. сесть нам негде. Запихиваю ребёнка между кем-то, сама стою. Не поверите, я стою 1 час 50 минут и, наконец, вношу своего ребёнка к травматологу. Быстрый профессиональный осмотр и рекомендация: для подтверждения диагноза, сделать рентген. Для этого нужно, немножко пройти, сесть на автобус, проехать 5 остановочек, ещё немного пройти и в 58-й поликлинике мне сделают рентген. Делаю так, поднимаюсь с изрядно уставшим ребёнком на 3-й этаж и… вижу очередь. Всё те же травмированные дети. «Приятной» новостью становится то, что рентген-кабинет 58-й детской поликлиники принимает своих, родных пациентов по предварительной записи. Они записываются за 2 недели, ввиду большого спроса, и не собираются и не должны ждать. Таким образом, я провожу в этом душном чудо-месте 2 часа 40 минут. Ругаются в очереди все… Это ужасно. После рентгена, оказывается, мне надо вернуться в «травму». Проделываю путь обратно. Стою в очереди, которая из тех, кому «без очереди». Перелом подтвердился, ребёнку накладывают гипс и приглашают на приём через неделю после свежего рентгена. В течении двух месяцев я должна буду пройти эти процедуры 3-4 раза… Хотели бы оказаться на моём месте?».

Необходимость пройти такой «квест» «Доктору Питеру» подтвердила также Елена, мама подростка. Её сын занимается спортом и травмы получает достаточно часто. Поэтому женщину очень удивило, что рентген не работал как осенью, так и в марте, когда ребенку снова потребовалась помощь. При этом, по ее словам, в районной детской травме на Искровском, 8, всегда много народа – она работает на всю правобережную часть Невского района. Поэтому в очереди можно просидеть и час, и полтора, а потом еще надо съездить на рентген в 58-е детское поликлиническое отделение (ГП №8) на Искровский, 33 и вернуться обратно с заключением.

- Хорошо, когда ребенок взрослый, понимает. А когда малыши совсем? Они плачут. Ты там сидишь, уже обстановка не очень - каких только деток не приводят. И таскай их из поликлиники в поликлинику. Родителям я искренне сочувствую, потому что травмируются детки очень часто и зимой и летом, - говорит Елена.

Петербурженка Анна рассказала «Доктору Питеру», как отвозила в июне друзей с ребенком в эту травму. За пару месяцев до этого семья уже побывала там с другим ребенком, поэтому знала о предстоящих разъездах и попросила о помощи подругу на машине. Поход в общей сложности растянулся почти на 4 часа.

- Была куча народу. Тем более сейчас, во время всех строгих правил, мы приехали в 12, там еще было проветривание на полчаса. Соответственно, ждали эти полчаса. Узкие коридоры, народу много, духота, потому что была жара. Просидели полтора часа. А представьте, туда же не здоровые люди приходят, а дети, у которых что-то болит, чаще всего что-то сломано, - описывает обстановку Анна.

Как уточнила девушка, после поездки в другую поликлинику попасть к врачу уже с результатами обследования тоже непросто. В травме две очереди: кто «в первый раз» и кто «без очереди», то есть после рентгена. Так и проходят на прием через одного. Бывают скандалы, дети визжат, кто-то плачет. «Приятного мало, хотя, надо отдать должное, внутри в помещении сделан ремонт», - говорит девушка.

Конечно, детей с тяжелыми травмами направляют в больницу. Не при любой травме требуется рентген для подтверждения диагноза. Но, скорее всего, такая схема действий на сегодня касается десятков пациентов - с растяжениями, ушибами, различными видами переломов предплечья, голени, стопы, компрессионным переломом позвоночника.

Ездить до ноября

На сайте Детской поликлиники №62 написано, что рентген-аппарат не работает по технической причине. В самой поликлинике «Доктору Питеру» не смогли объяснить ситуацию. Руководство медучреждения отправило в районную администрацию.

По словам источника, знакомого с ситуацией, остановка рентген-обследований связана с обрушением потолка в кабинете лучевой диагностики — кусок плиты упал и повредил оборудование. Говорят, к счастью, это случилось ночью. В пресс-службе администрации Невского района эту версию оставили без комментариев, объяснив причину так: «Произошла аварийная ситуация». Что именно случилось, вдаваться в подробности не стали – сказали, что ситуация «может быть связана с чем угодно». На вопрос, почему не удалось решить проблему за столь долгое время, в администрации сослались на сложности с проведением госзакупок – процедура длительная, нужно финансирование. Но свет в конце туннеля уже виден, надо подождать до ноября.

- Заключен контракт на поставку нового аппарата, также будут проведены необходимые ремонтные работы в кабинете лучевой диагностики. После получения санитарно-эпидемиологического заключения аппарат приступит к работе. Ориентировочный срок — ноябрь 2020 года. В свою очередь, администрация будет делать все необходимое для ускорения этого процесса, - сказала начальник сектора информации администрации Невского района Анастасия Шубенко.

Пока же у юных жителей района с переломами рук или ног есть еще один выход. Как говорится на сайте 62-й поликлиники, пациенты могут самостоятельно обратиться в Городской центр амбулаторной травматологии Детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины. Правда, туда тоже путь неблизкий — с проспекта Дыбенко или Большевиков на Васильевский остров (В.О., 1-я линия, д.58, тел. 670-45-11).

Надежда Крылова

© Доктор Питер