Главный санврач Петербурга: Рост заболеваемости коронавирусом был ожидаем

Небольшой рост числа заразившихся коронавирусом в Петербурге был ожидаем, поскольку в городе сняли некоторые ограничения, а из-за хорошей погоды горожане перестали соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщила главный санврач Петербурга Наталия Башкетова.

Петербургские власти постепенно начали снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. В результате статистика инфицированных снова начала расти. Кроме того, сами горожане перестали соблюдать самоизоляцию и носить маски, сообщила глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

"Это ожидаемо. Послабления введены, жители почувствовали тепло, сняли маски", - цитирует главу ведомства "Интерфакс".

По ее словам, возвращать уже отмененные ограничения не планируется. "На сегодня данная ситуация не является поводом для введения ограничений".