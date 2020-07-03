Главный санврач Петербурга: Рост заболеваемости коронавирусом был ожидаем

Главный санврач Петербурга: Рост заболеваемости коронавирусом был ожидаем16:15, 03.07.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Небольшой рост числа заразившихся коронавирусом в Петербурге был ожидаем, поскольку в городе сняли некоторые ограничения, а из-за хорошей погоды горожане перестали соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщила главный санврач Петербурга Наталия Башкетова.
Петербургские власти постепенно начали снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. В результате статистика инфицированных снова начала расти. Кроме того, сами горожане перестали соблюдать самоизоляцию и носить маски, сообщила глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
"Это ожидаемо. Послабления введены, жители почувствовали тепло, сняли маски", - цитирует главу ведомства "Интерфакс".
По ее словам, возвращать уже отмененные ограничения не планируется. "На сегодня данная ситуация не является поводом для введения ограничений".
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Требования Башкетовой были невнятными: то чрезмерные запреты, то отказ от запретов. Почему-то было нельзя гулять старикам и детям. А сидеть в душных квартирах можно. особенно в центре. И внешний вид у нее карикатурный: выбеленные патлы, углем нарисованные брови. Будто в зеркало никогда не смотрелась. Поросячье лицо у нее от природы, печально, конечно, но зачем себя еще уродовать? Кто к такому несимпатичному персонажу будет прислушиваться!