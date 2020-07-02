За неделю на укусы клещей пожаловались более 400 петербуржцев

За неделю в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 482 петербуржца, включая 83 ребенка. У одного пациента обнаружили энцефалит, еще у одного - боррелиоз.

С 22-го по 28-е июня в петербургские медучреждения по поводу укусов клещей обратились 482 человека, 83 из которых - дети. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом на территории Петербурга от укусов пострадали 93 горожанина, остальные - в Ленобласти. Больше всего жертв клещей выявлено в Курортном районе - 26 человек, Пушкинском – 13, Приморском - 11, Выборгском - 10, Московском – 8, Красносельском - 7.

В лабораториях специалисты исследовали 806 клещей, снятых с пациентов. Возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 142 пробах, а энцефалита - в 3 пробах.

За неделю выявлено по одному случаю заражения энцефалитом и боррелиозом. Всего с начала сезона зафиксировано 8 заразившихся энцефалитом и 22 - боррелиозом.

© Доктор Питер