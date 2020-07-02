Прошлогодняя цена. Медвузы Петербурга постарались не повышать стоимость обучения для абитуриентов-2020

В новом учебном году стоимость обучения для будущих врачей в большинстве медвузов Петербурга останется на уровне прошлого года. Расценки на учебу по всем специальностям подняли только в одном высшем учебном заведении.

Приемная кампания в медвузы Петербурга уже стартовала. Из-за эпидемии коронавируса правила приема документов в этом году изменились. В основном их принимают в электронном виде через личные кабинеты на сайтах вузов, некоторые учебные заведения еще и по почте.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщал, что большинство российских вузов по рекомендации министерства решили не повышать стоимость обучения в предстоящем году. В медвузах Петербурга по большей части цены для будущих первокурсников «заморозили», но не везде и не по всем специальностям. Так, в ПСПбГМУ им. Павлова расценки подросли по «педиатрии» - на 20 тысяч и по «сестринскому делу» - на 10. А в Северо-Западном государственном медицинском университете им. Мечникова стоимость обучения выросла по всем позициям - на 6-40 тысяч в год. Только Педиатрический университет и медицинский факультет СПбГУ полностью оставили стоимость образования на уровне прошлого года.

Стоимость года обучения для первокурсников-россиян по разным специальностям в медицинских вузах Петербурга

Специальность «Лечебное дело»

СПбГПМУ - 220 000 рублей СПбГУ - 227 800 рублей ПСПбГМУ им. Павлова — 270 000 рублей СЗГМУ им. Мечникова — 280 000 рублей

Специальность «Стоматология»

СПбГПМУ - 242 000 рублей СПбГУ - 274 100 рублей ПСПбГМУ им. Павлова — 270 000 рублей СЗГМУ им. Мечникова – 350 000 рублей

Специальность «Педиатрия»

СПбГПМУ - 218 000 рублей СЗГМУ им. Мечникова — 221 100 рублей ПСПбГМУ им. Павлова — 250 000 рублей

Специальность «Медико-профилактическое дело»

СПбГПМУ - 187 500 рублей СЗГМУ им. Мечникова – 210 100 рублей

Специальность «Клиническая психология»

СПбГПМУ - 170 500 рублей ПСПбГМУ им. Павлова — 190 000 рублей СПбГУ - 222 300 рублей

Специальность «Сестринское дело» (бакалавриат)

СЗГМУ им. Мечникова — 120 000 рублей СПбГПМУ - 187 500 рублей ПСПбГМУ им. Павлова – 187 600 рублей.

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