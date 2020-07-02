Роскачество: Производителям воды в России «закрутили гайки», но пока это лишь декларация

С 1 июля 2020 года в России вступили в силу изменения в маркировке питьевой воды. Например, производитель больше не сможет называть воду в честь региона, если она там не добывается. Предполагается, что это поможет усилить контроль и защитить покупателей от фальсификата.

В России вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». До этого нормы для упакованной питьевой воды регулировались Едиными санитарными требованиями. Согласно им, вода подразделялась на первую и высшую категорию в зависимости от качества. Разделение также зависило от источника - подземного или поверхностного, от способов водообработки (питьевая очищенная или доочищенная из водопроводной сети и кондиционированная, дополнительно обогащенная жизненно необходимыми макро- и микроэлементами).

Как пишет Роскачество, отныне такое деление отменено, а питьевая вода теперь делится на природную минеральную воду (в том числе столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду), купажированную питьевую, обработанную, природную, воду для детского питания, искусственно минерализованную.

Согласно новому техрегламенту, с 1 июля в маркировке должно должно быть указано название воды, происхождение или способ обработки. При этом, теперь назвать воду в честь любого региона можно, только если ее там добыли. «Название природной минеральной воды может представлять собой наименование городского или сельского поселения, природные условия которых определяют ее свойства, при условии, что такая вода добывается в пределах такого географического объекта», — говорится в документе.

Если речь идет о минеральной воде, то в маркировке должен быть назван номер скважины с указанием месторождения либо участка месторождения или наименование источника, включая его местоположение. В случае с природной питьевой водой — название реки или озера, с обработанной питьевой водой — сведения о способе обработки и методе обеззараживания.

«Для обработки природной минеральной воды и природной питьевой воды разрешается применять способы обработки, которые не изменяют в составе такой воды содержание и соотношение катионов (кальция, магния, натрия и калия), анионов (гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов), а также биологически активных компонентов», — говорится в техрегламенте.

Использовать препараты хлора для обработки питьевой воды запрещено. Для производства детской питьевой воды должна использоваться только столовая природная минеральная вода или природная питьевая вода. При этом при производстве обработанной питьевой воды можно использовать любые технологии водоподготовки, включая применение реагентов.

Предполагается, что новые правила помогут усилить контроль за качеством питьевой воды, а также защитят от фальсификата.

Однако, по мнению специалистов, без совершенствования отраслевого законодательства их будет недостаточно.

«Роскачество проводит беспрецедентное исследование около 300 наименований воды. Итоги будут подведены в III квартале, но предварительно уже выявлены пробелы техрегламента, позволяющие производить контрафакт и фальсификат. В России отсутствуют методы и система, позволяющие подтвердить природное происхождение воды, и требования к маркировке, содержащиеся в техрегламенте, фактически декларативные», — сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Она добавила, что в Европе природные воды идентифицируют по географическим данным источника, по их химическому и изотопному составу, а все данные хранятся в специальной библиотеке. В России подобного хранилища пока нет.

© Доктор Питер