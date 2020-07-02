Доктор Комаровский: Улучшить зрение с помощью черники практически невозможно

Доктор Комаровский: Улучшить зрение с помощью черники практически невозможно09:00, 02.07.2020 / Верcия для печати / 3 комментария
Употребление черники не поможет улучшить зрение, уверен врач и телеведущий Евгений Комаровский. По его мнению, особенная полезность ягоды — «это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов».
В рекламе многих биологических добавок, содержащих чернику, утверждается, что эта ягода помогает улучшить зрение. Врач и телеведущий Евгений Комаровский уверен, что это не так. По его мнению, особенная полезность черники — «это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов».
«Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение», - написал врач в своем инстаграме.
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Он добавил, что на зрение хорошо влияют крепкий сон, качественная еда и хорошое настроение. «Если любовь плюс черника, то тогда жизнь вообще прекрасна. Вреда от ягод черники не будет».
© Доктор Питер
3 комментария Оставить комментарий
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П...ит он всё. Улучшает черника зрение. Правда ненадолго. Много раз замечал, что острее зрение становится после того, как поешь её.