Доктор Комаровский: Улучшить зрение с помощью черники практически невозможно

Употребление черники не поможет улучшить зрение, уверен врач и телеведущий Евгений Комаровский. По его мнению, особенная полезность ягоды — «это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов».

В рекламе многих биологических добавок, содержащих чернику, утверждается, что эта ягода помогает улучшить зрение. Врач и телеведущий Евгений Комаровский уверен, что это не так. По его мнению, особенная полезность черники — «это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов».

«Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно. В подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение», - написал врач в своем инстаграме.

Он добавил, что на зрение хорошо влияют крепкий сон, качественная еда и хорошое настроение. «Если любовь плюс черника, то тогда жизнь вообще прекрасна. Вреда от ягод черники не будет».

© Доктор Питер