В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании россиян на антитела к коронавирусу

В Роспотребнадзоре сообщили о завершении исследования на антитела к коронавирусу в трех пилотных регионах. Так, в Петербурге проверили 2722 человека, в Тюменской области - 2758, а в Хабаровском крае - 2688.

В Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае завершилось исследование популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, всего за июнь на антитела проверили более 8,1 тысяч человек.

В Петербурге было обследовано 2722 человека, в Тюменской области — 2758, в Хабаровском крае - 2688 человек. В ведомстве рассказали, что при обработке результатов строго соблюдали стандарты по защите персональных данных пациентов. В работе они использовали тест-системы на основе конкурентного варианта иммуноферментного анализа (ИФА) на IgG SARS-CoV-2.

Эпидемиологи напомнили, что информация о состоянии популяционного иммунитета поможет определить особенности эпидемиологического процесса, разработки прогноза развития ситуации в стране и каждом регионе. Кроме того, эти данные будут использоваться для разработки мер по профилактике коронавируса.

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