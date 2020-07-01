Легко ли заразиться новым коронавирусом летом, рассказали в Минздраве

В жаркую летнюю погоду вероятность заражения коронавирусом снижается, но не исчезает. Зимой вирус может быть активен на поверхностях до 3 дней, а летом его активность снижается до нескольких часов. Об этом рассказала к.м.н. Людмила Алимбарова, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

- Чем выше температура на улице, тем меньше живет на поверхностях вирус. Поэтому летом вероятность заражения контактно-бытовым путем (через использование ручек дверей, поручней, перил) снижается. Даже когда больной человек в теплое время года разговаривает или кашляет, то вирусные частицы высыхают быстрее и риск заражения значительно уменьшается. Если зимой вирус может быть активен на поверхностях до 3 дней, то летом его активность снижается до нескольких часов. Это касается разных поверхностей, в том числе металла, пластика и стекла, - цитирует пресс-служба Минздрава Людмилу Алимбарову, ведущего научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Но, по ее словам, несмотря на некоторое снижение вирусной активности, он все равно представляет опасность. И это значит, что пренебрегать барьерной защитой не стоит, нужно продолжать соблюдение масочного режима в общественных местах, городском транспорте, чтобы защититься от возможного заражения.

Как рассказала Людмила Алимбарова, коронавирус меняется. На сегодня известно, минимум, 6 его разновидностей, циркулирующих в мире. Это китайский, европейский и латиноамериканский варианты вирусов:

- К сожалению, нельзя сказать, что каждый из вариантов имеет какую-то территориальную принадлежность. Получается, что в конкретном регионе могут распространяться несколько видов вируса. Это говорит о том, что на каждую территорию вирус попадает неоднократно и он претерпевает постоянные изменения. Эти мутации возникают у разных линий вируса независимо друг друга, что свидетельствует о том, что вирус продолжает адаптироваться к человеку. Существует несколько точек зрения относительно того, как быстро мутирует вирус и к чему это приводит.

По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней. Исследования геномов COVID-19 в разных регионах мира показали, что все его разновидности имеют общего предка, и определили те его участки, где чаще всего встречаются изменения.

Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (атипичная пневмония) и MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром) - предшественниками COVID-19. Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около 6 изменений, а у MERS-CoV – 350 изменений, у нового коронавируса изучены около 200. Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в организме человека.

Другая точка зрения, сообщает Людмила Алимбаров, заключается в том, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому. Значит, скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний.

© Доктор Питер