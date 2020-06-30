Лекарства для лечения ВИЧ оказались неэффективными для избавления от коронавируса

Комбинация лопинавир + ритонавир, предназначенная для подавления ВИЧ, оказалась бесполезной для лечения коронавирусной инфекции. Ранее эта комбинация входила в методические рекомендации по лечению ковида, а россияне даже пытались скупать препарат для самостоятельного применения.

Лечение антиретровирусными препаратами лопинавир + ритонавир («Калетра») не повлияло на смертность и длительность лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили исследователи из Великобритании.

В рамках проекта Recovery ученые провели рандомизированное клиническое исследование некоторых препаратов, используемых для лечения COVID-19, включая лопинавир + ритонавир с участием почти 12 тысяч пациентов из британских 176 больниц. Их разделили на две группы: одни получали антиретровирусные препараты, другие - стандартное лечение.

Оказалось, что применение «Калетры» не влияет на течение заболевания, вызванного коронавирусом. Как показало исследование, разница в смертности между двумя группами была минимальной: 22,1% среди участников, которые принимали противовирусную комбинацию, против 22,3% среди пациентов, которым ее не назначали. Также специалистам не удалось подтвердить положительное влияние «Калетры» на длительность лечения и снижение риска подключения к ИВЛ.

Напомним, об эффективности АРВ-комбинации лопинавир + ритонавир сообщили практически в начале пандемии. Жители Китая начали массово скупать лекарство, из-за чего цена на него повысилась в четыре раза. Комбинация была включена во многие методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, включая российские.