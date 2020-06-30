Петербургский Росздравнадзор изымает некачественный популярный антисептик

Петербургский Росздравнадзор изымает некачественный популярный антисептик13:05, 30.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Петербургский Росздравнадзор сообщил о прекращении обращения популярного в стране антисептика хлоргексидина. В ходе проверке выяснилось, что в нем есть посторонние примеси.
Во время проведения выборочного контроля качества лекарств петербургский Росздравнадзор обнаружил две серии некачественного хлоргексидина в Токсовской межрайонной больнице и в Военно-медицинской академии им. Кирова. Как пояснили в Росздравнадзоре, в препарате выявлены «посторонние примеси».
Хлоргексидин - известный в России антисептик, который стал особенно популярным в эпидемию коронавируса за счет эффективности и дешевизны (один пузырек препарата стоит от 18 рублей). По требованию ведомства из обращения изымаются:
- Хлоргексидина биглюконат, субстанция-раствор, индийской фармкомпании «Дж.Амфрей Лабораториз» серии CHG-002/18;
- Хлоргексидина биглюконат, субстанция-раствор 1 л, канистры полиэтиленовые, производства индийской компании «Дж.Амфрей Лабораториз» серии CHG-007/18.
Помимо самой субстанции, из обращения изымаются препараты, изготовленных из нее.
© Доктор Питер
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