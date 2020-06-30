Диетолог назвала три продукта для укрепления иммунитета

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала три продукта, которые помогут укрепить иммунитет и здоровье в целом. По мнению специалиста, первое место в этом списке занимает имбирь.

Для укрепления иммунитета и улучшения самочувствия диетолог Марина Макиша посоветовала налегать на имбирь. Она пояснила, что он не избавляет от вирусных заболеваний, но может быть хорошим помощником с бактериями. Он также улучшает кровообращение, обмен веществ, помогает похудеть, обладает противовоспалительным действием. Кроме того, имбирь хорошо влияет на работу пищеварительной системы.

Диетолог советует употреблять имбирь в любом виде. Заменить его можно перцем чили или куркумой, пишут РИА Новости.

Еще один полезный для здоровья продукт - лимон. В нем содержится витамин С, который укрепляет иммунную систему, защищает её от вирусов и бактерий, ускоряет процесс заживления ран, оказывает влияние на синтез некоторых гормонов, участвует в синтезе белка коллагена, что нужно для роста клеток тканей, костей и хрящей организма.

Кроме того, Марина Макиша рекомендует употреблять манго. Это не просто вкусный фрукт, но и источник антиоксидантов и бета-каротина, который улучшает зрение и состояние кожи.