Пластический хирург назвал самые популярные операции по улучшению внешности в России

Россиянки, желающие изменить внешность, сейчас отдают предпочтение натуральному эффекту, говорит известный пластический хирург Гайк Бабаян. По его словам, седьмой размер груди и большие губы уже не в моде.

Россиянки стали уходить от экстремальных размеров груди и губ, рассказал пластический хирург Гайк Бабаян. Он пояснил, что сейчас большинство его пациентов стремятся к натуральности и естественности.

«Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь — это неэстетично и некрасиво. Сейчас тренд на естественность, все требуют максимальной натуральности и увеличивают грудь или губы в пределах разумного», - цитирует врача радио Sputnik.

По его словам, чаще всего женщины, решившиеся на увеличение груди, выбирают второй или третий размер.

Это же касается и губ: «Раньше были такие гели, которые постоянно росли. Полимерные гели в 90-е и нулевые годы вводили очень часто и очень много. Звезды этим особенно грешили. В итоге губы и скулы принимали деформированные формы. Сейчас начинают избавляться от объемов и от геля, в частности. Все идет к натуральности, естественности. Если объем геля небольшой, отличить накаченные губы очень трудно».

По словам Бабаяна, самой популярной пластической операцией стране остается ринопластика - коррекция носа. За ней следует липосакция - удаление жировых отложений. Врач добавил, что особую популярность эта процедура получила после карантина.