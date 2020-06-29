В Китае успешно завершился второй этап испытаний вакцины от коронавируса

В Китае успешно завершился второй этап испытаний вакцины от коронавируса17:56, 29.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Китайские специалисты сообщили об успешном завершении второго этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса. По их данным, антитела появились у тысячи испытуемых. Сейчас ученые готовятся к третьему этапу.
Второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанный национальной фармацевтической группой Sinopharm, закончился в Китае. По словам специалистов, антитела появились у тысячи добровольцев.
Исследователи утверждают, что вакцина показывает хорошие результаты. Предполагается, что она будет полностью безопасной.
В рамках третьего этапа испытаний вакцину получат тысячи пациентов за рубежом.
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