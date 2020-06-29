В Китае успешно завершился второй этап испытаний вакцины от коронавируса

Китайские специалисты сообщили об успешном завершении второго этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса. По их данным, антитела появились у тысячи испытуемых. Сейчас ученые готовятся к третьему этапу.

Второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанный национальной фармацевтической группой Sinopharm, закончился в Китае. По словам специалистов, антитела появились у тысячи добровольцев.

Исследователи утверждают, что вакцина показывает хорошие результаты. Предполагается, что она будет полностью безопасной.

В рамках третьего этапа испытаний вакцину получат тысячи пациентов за рубежом.

Как писал «Доктор Питер», ученые петербургского Института экспериментальной медицины разработали прототип вакцины против коронавируса на основе пробиотиков. По словам разработчиков, по вкусу препарат напоминает ряженку, хотя он может быть и в виде капсул с жизнеспособными молочнокислыми бактериями. Сейчас они проверяют свою вакцину на мышах.

Разработку вакцины начали и в Политехе. Как рассказывал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий университета Андрей Васин, она будет создана на основе самореплицирующейся РНК.