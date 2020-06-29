Врачи спрогнозировали рост числа пациентов с диабетом после пандемии

После эпидемии коронавируса в России может резко увеличиться число пациентов с диабетом, говорят медики. Врачи связывают это со способностью коронавируса повреждать поджелудочную железу, что ведет к повышению уровня глюкозы в крови.

Сейчас около 20% россиян находятся в преддиабетическом статусе. Все они могут быть в зоне риска и пополнить число страдающих диабетом, считает заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова.

Врач ссылается на исследования, в которых говорится о способности коронавируса повреждать поджелудочную железу.

«Стали появляться публикации о способности COVID-19 повреждать поджелудочную железу. Процесс сопровождается повышением как уровней ферментов (амилазы и липазы), так и глюкозы в плазме крови. Сообщалось, что такая закономерность выявлялась не менее чем у трети пациентов, госпитализированных с SARS-CoV-2-ассоциированной пневмонией в Китае, странах Европы и США», - цитируют Татьяну Демидову «Известия».

Она также предположила, что из-за эпидемии коронавируса может увеличиться число россиян с ожирением. По прогнозам РНИМУ имени Пирогова, через пять лет глобальная распространенность ожирения достигнет 18% среди мужчин и превысит 21% среди женщин.

Гемостазиолог Виктор Стуров добавил, что ковид действительно может повреждать клетки поджелудочной железы и печени, приводя к нарушению метаболизма глюкозы и развитию сахарного диабета. По его словам, системы здравоохранения по всему миру должны быть готовы к возможному росту заболеваемости.

При этом ученые добавили, что эту проблему необходимо детально изучать, точные выводы о связи диабета и коронавируса делать пока рано.