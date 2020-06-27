За неделю три ребенка попали в больницу на Авангардной после укуса змей

За последнюю неделю в Детскую больницу на Авангардной за помощью обратились родители трех малышей, пострадавших от укусов змей. Двух детей после оказания медпомощи уже выписали, одного ребенка перевели из реанимации в отделение.

Жара повысила активность и агрессивность змей. В течение последней недели в Детский городской многопрофильный клинический специализированный стационар высоких медицинских технологий (ДГБ №1) обратились родители трех детей, которых укусили змеи. Об этом рассказали в комитете по здравоохранению со ссылкой на заведующего реанимацией детского стационара Михаила Русака.

Сейчас, по словам медиков, здоровью малышей ничего не угрожает. Двое детей уже выписаны, один ребенок переведен из реанимации в отделение.

В среднем в больницу на Авангардной за сезон поступают 2-3 ребенка, укушенных змеями. По словам врачей, бывают тяжелые случаи, когда детям необходимы даже ИВЛ и заместительная почечная терапия.

«В случае укуса змеи надо как можно скорее доставить ребенка в специализированный стационар либо в ближайшую больницу. При больших дозах яда может быть нарушена свертываемость крови (тромбозы или снижение свертываемости), что чрезвычайно серьезно. Кроме того, из-за нарастающего отека можно лишиться руки или ноги», - предупреждают специалисты.

Сегодня также 47News сообщал, что 9-летнюю петербурженку змея укусила в посёлке Заборье Бокситогорского района. Ребенок накануне был доставлен в тяжелом состоянии в больницу Пикалево. Напомним, на днях «Доктор Питер» писал, что с начала сезона гадюки отправили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе уже 6 человек. По словам токсикологов института, в этом году чаще обычного поступают пострадавшие из Приозерского района Ленобласти.

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