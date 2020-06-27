Крымский врач предупредил о риске заразиться коронавирусом при купании

Крымский инфекционист Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, предупредил о риске заразиться коронавирусом во время пляжного отдыха на море. Врач посоветовал не глотать морскую воду и лишний раз не нырять, а на пляже держаться от других отдыхающих на расстоянии в 1,5-2 метра.

По словам крымского инфекциониста Антона Эльстера, через морскую воду можно заразиться коронавирусом.

«Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь. Поэтому не надо полоскать горло морской водой, не надо ее глотать, не надо лишний раз нырять. Выйдя из моря, можно, наоборот, прополоскать горло чистой питьевой водой», - рассказал врач в интервью «Парламентской газете».

Доктор посоветовал отдыхающим соблюдать дистанцию хотя бы в 1,5-2 метра друг от друга. По его словам, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, именно на таком расстоянии друг от друга должны находиться шезлонги и топчаны, которые после каждого туриста должны обрабатываться дезинфицирующим средством.

Как пишет издание, курортный сезон для крымчан открылся 15 июня, а с 1 июля отели, пансионаты и санатории полуострова должны начать принимать туристов из других регионов России.

© Доктор Питер