Главный токсиколог Петербурга: На пике пандемии число острых отравлений наркотиками упало, но ненадолго

В Петербурге за три последних года почти вдвое выросло число пациентов с острыми отравлениями наркотическими и психоактивными веществами. В прошлом году в Центр токсикологии НИИ скорой помощи доставили более 4,3 тысяч человек, хотя еще в 2017-м их было около 2,5 тысяч. По словам главного токсиколога Петербурга Алексея Лодягина, на пике пандемии поток немного уменьшился, но сейчас опять растет.

- Что касается ситуации с острыми отравлениями наркотическими и психоактивными веществами, то здесь, к сожалению, нет ничего радужного, - говорит Алексей Лодягин, главный токсиколог Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. - Число пациентов, поступающих к нам, год от года растет. В 2017 году оно составляло около 2,5 тысяч человек, в 2018-м – это уже 3,3 тысячи, в 2019 году – 4314 человек. Тенденция явно к увеличению.

По словам главного психиатра-нарколога Петербурга Дмитрия Константинова, в прошлом году у 57 детей до 18 лет были зарегистрированы отравления наркотическими веществами, два из них закончились летально.

Как рассказал Алексей Лодягин, чаще всего сегодня петербуржцы травятся синтетическими наркотиками. По сравнению с другими регионами в Петербурге с передозами чаще доставляют в единственный токсикологический центр и пациентов с острыми отравлениями синтетическим наркотиком, который в некоторых странах применяют для лечения наркозависимости. По словам специалиста, нередко пациенты поступают не по одному разу – процент повторных госпитализаций высокий.

- Когда был пик пандемии, количество поступлений с острыми отравлениями наркотическими и психоактивными веществами у нас несколько уменьшилось. Сейчас, по мере ослабевания запретительных мер, связанных с карантином, опять наблюдается рост, - сказал врач.

В этом году токсикологический центр НИИ скорой помощи получил дополнительное оборудование для идентификации наркотических веществ.

- Сейчас количество диагнозов, связанных с отравлениями неизвестным наркотическим веществом, снижается. У нас появилась возможность проводить диагностику и идентифицировать эти вещества, - сказал Алексей Лодягин.

Справка

Центр токсикологии НИИ скорой помощи - единственный специализированный центр в Петербурге. Сейчас в нем 61 койка, из которых 13 – реанимационные. В центре оказывают помощь и пациентам с отравлениями алкоголем, таких почти втрое больше, чем поступающих с передозировками наркотиками - за прошлый год с отравлением этанолом в центре оказали помощь 14 тысячам человек.

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