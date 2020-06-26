Профессор Беляев: Что не так с российским здравоохранением, стало ясно благодаря пандемии

В системе здравоохранения нет вертикали с единым центром управления, в отрасли нет резервов на случай чрезвычайных ситуаций, а страховая модель здравоохранения показала свою несостоятельность. На онкофоруме «Белые ночи» профессор Алексей Беляев, директор НМИЦ онкологии им. Петрова рассказал, какие проблемы в медицине страны высветила пандемия COVID-19.

«Последние три месяца мы жили в глобальной проблеме, она скажется на показателях деятельности всей онкологической службы. Но если «подняться» над онкологией и оценить ситуацию в здравоохранении с учетом опыта последних месяцев, ясно видно, какие проблемы высветила ковид-пандемия», - говорит директор НМИЦ онкологии им. Петрова Алексей Беляев. На онкофоруме «Белые ночи» он их перечислил:

Отсутствие вертикали в системе управления медициной и отсутствие единого центра управления всей отраслью для эффективного управления и распределения сил и средств медицинских организаций и кадров в чрезвычайно ситуации. Существенный дефицит резервов в отрасли: койки, кадры, оборудование, медикаменты, в конце концов, средств индивидуальной защиты. Дисбаланс развития регионов – экономический, финансовый, индустриальный, интеллектуальный (наличие специалистов), из-за чего в регионах по-разному реагировали на чрезвычайную ситуацию. Недооцененный, чаще заниженный статус врача, потребительское отношение к медицинскому работнику в течение последних 20 лет не могло обеспечить абсолютную потребность в их самоотдаче, которая появилась в стране в связи с эпидемией. Тем не менее, большинство из них могли совершать и совершали свой подвиг, благодаря им мы выстояли в новых условиях. Отсутствие надотраслевого мышления в условиях ЧС, дефицит планов совместных действий ведомств, министерств. Ретроспективный анализ позволяет понять, что с привлечением военных, МЧС для ликвидации последствий пандемии потребовалось бы, возможно, меньше затраченных сил и средств. Несовершенство финансовой системы, основанной на страховых принципах. Они оказались особенно несостоятельными в условиях пандемии.

- Конечно, советская медицина сработала бы в такой ситуации иначе, - говорит Алексей Беляев. - Ее реорганизация, проводившаяся все последние годы, была направлена на смещение влияния от федерального центра к субъектовому. Наверное, управлять этой отраслью надо с учетом социальных, экономических особенностей регионов в обычных условиях. А вот в экстремальных это оказалось неэффективным, а может быть, для медицины вообще неприемлемым. Нужна вертикаль, единые стандарты и единые условиях для медицинской деятельности во всей стране. Систему финансирования надо перестроить с учетом социальной значимости системы здравоохранения и потенциальной готовности к различным изменениям. Необходимо увеличение финансовых вложений: в подготовку и переподготовку кадров, науку, оснащение, в конце концов, в зарплату медицинских работников. И конечно важен статус медицинского работника, врача. Необходимо передать часть врачебных полномочий медсестрам, фельдшерам, в условиях дефицита кадров, а особенно в экстремальной ситуации это особенно важно.

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