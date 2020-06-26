Коронавирус отменил ремонт фасадов двух петербургских медучреждений

В 2020 году планировалось выполнить работы по капитальному ремонту фасадов 6 петербургских медучреждений, но выделенные на это деньги пришлось перераспределить из-за эпидемии коронавируса. Без ремонта остались фасады зданий НИИ скорой помощи им. Джанелидзе и Детской больницы на Авангардной.

Комитет по здравоохранению провел инвентаризацию всех 687 нежилых подведомственных зданий. Как оказалось, 42 из них требуют проведения ремонта. Об этом сообщили на заседании Городской межведомственной комиссии по приведению фасадов нежилых зданий в надлежащее состояние.

В 2020 году планировалось капитально отремонтировать фасады 6 медучреждений, но из-за эпидемии коронавируса деньги пришлось перераспределить. Две клиники остались без ремонта - это НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе на Будапештской улице и Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (ДГБ №1) на Авангардной.

Фасады других четырех медучреждений все-таки отремонтируют в этом году. Речь идет о Медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ) на улице Шкапина, Центре последипломного образования на Кирочной, бактериологической лаборатории Городского противотуберкулезного диспансера на Старо-Петергофском проспекте, а также Городской наркологической больницы в Колпино.

Начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов напомнил, что если нет возможности сделать капитальный ремонт фасадов зданий, необходимо выполнять работы по их текущему ремонту, чтобы не допустить ухудшения их состояния.

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