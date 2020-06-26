Росздравнадзор: Количество нарушений в сфере здравоохранения в 2019 году увеличилось на 20%

В 2019 году количество нарушений в сфере здравоохранения увеличилось на 20% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Анна Самойлова.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала об увеличении количества нарушений в сфере здравоохранения.

«В отчетном году было выявлено свыше 137 тысяч правонарушений, это на 20% больше, чем в 2018 году», - сказала она на итоговой коллегии Минздрава.

Алла Самойлова уточнила, что в отношении одного юридического лица одновременно выявлялось свыше семи правонарушений, организации были оштрафованы на общую сумму свыше 257 миллионов рублей.

Кроме того, в течение года проведено более тысячи контрольных мероприятий по вопросам льготного лекарственного обеспечения - в этой области зафиксировано сокращение числа нарушений. По словам Самойловой, были защищены права более 33 тысяч россиян на получение качественной лекарственной помощи.

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