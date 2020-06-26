Минздрав: В 2019 году средняя зарплата медиков выросла на 7%

Средняя зарплата медиков в 2019 году выросла на 7%, у среднего медперсонала – на 7,3%. Об этом рассказал министр здравоохранения на итоговой коллегии Минздрава.

Министр здравоохранения рассказал об увеличении зарплат медицинских работников. Согласно данным Росстата, на которые он ссылался, в 2019 средняя зарплата медиков выросла на 7%.

«В 2019 году средняя заработная плата медицинских работников по сравнению с 2018 годом росла, в том числе, и у среднего медицинского персонала - на 7,3%, и у младшего медицинского персонала - на 4,6%», - сказал министр.

Он добавил, что сейчас более 350 тысяч медицинских работников, которые работают с коронавирусом, получают президентские стимулирующие выплаты.

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