Глава Минздрава: Число умирающих в трудоспособном возрасте снижается

Показатель смертности россиян трудоспособного возраста за январь – декабрь 2019 года по сравнению с 2018 годом снизился на 3,2 %. Однако он остается все еще достаточно высоким, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По оценке Росстата, за 12 месяцев 2019 года ожидаемая продолжительность жизни составила 73,3 года. Такие данные привел глава Минздрава Михаил Мурашко. Он добавил, что разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин в 2019 году, как и в 2018 году, составила 10 лет.

Большой вклад внесли изменения показателей младенческой смертности, которые за 2019 год по сравнению с 2018 годом снизились на 3,9%, а смертность от туберкулеза снизилась на 13 %.

«Смертность граждан трудоспособного возраста за январь – декабрь 2019 года по сравнению с 2018 годом снизилась на 3,2 %. Однако этот показатель остается все еще достаточно высоким. Нельзя забывать, что высокая смертность трудоспособного населения связана, в первую очередь, с распространенностью деструктивных поведенческих факторов, в числе которых алкоголь», - сказал министр на итоговой коллегии Минздрава.

Он напомнил, что еще одной лидирующей причиной смерти продолжают оставаться онкологические заболевания. «Именно по этой причине президент дал указание о реализации масштабной онкологической программы. В рамках этого направления в 2019 году переоснащены медицинским оборудованием 175 региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями (введена в эксплуатацию 4,4 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе более 210 единиц «тяжелого»), организована работа 141 центра амбулаторной онкологической помощи в 58 регионах».

Михаил Мурашко добавил, что в стране необходимо формировать систему общественного здоровья, принимать новые меры, направленные на сокращение бремени неинфекционных заболеваний.

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