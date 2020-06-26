Голикова назвала назвала 5 уроков, которые нужно извлечь из эпидемии коронавируса

На коллегии Минздрава вице-премьер страны Татьяна Голикова назвала пять уроков, которые нужно извлечь из эпидемии COVID-19. Первый из них - сохранение коечного фонда на случай появления новых эпидемий.

Сегодня, 26 июня, в онлайн-формате проходит итоговая коллегия Минздрава. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что необходимо изменить в системе здравоохранения с учетом опыта, полученного во время эпидемии коронавируса.

По мнению Татьяны Голиковой, в стране нужно сохранить коечный резерв, который оснащен необходимым оборудованием на случай появления новых инфекционных угроз.

Минздрав должен сформировать заказ для отечественной медицинской промышленности по производству жизнеспасающего оборудования.

Вице-премьер также призвала по-другому посмотреть на систему повышения квалификации медицинских кадров. Для этого нужно выслушать предложения от медицинских вузов, которые сами участвовали в оказании помощи.

Кроме того, Голикова предлагает детально проанализировать состояние инфекционной службы, провести ее модернизацию, актуализировать порядки оказания медицинской помощи, обновить лабораторную базу, отремонтировать стационары.

За пациентами, которые переболели коронавирусно инфекцией, необходимо установить длительное диспансерное наблюдение.

«Уже сейчас мы видим серьезные последствия этой инфекции. Соответствующие изменения для организации диспансерного наблюдения необходимо внести в нормативную базу», - сказала вице-премьер.

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