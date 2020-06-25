В петербургском Политехе создают еще одну вакцину от коронавируса

В петербургском политехническом университете Петра Великого начали разработку вакцины от коронавируса. Как сообщил и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий университета Андрей Васин, она будет создана на основе самореплицирующейся РНК.

Петербургские ученые продолжают работать на созданием вакцины от коронавируса. О своих разработках рассказали в Политехе - там разрабатывают препарат на основе самореплицирующейся РНК.

«Здесь мы рассматриваем вариант использования рецептор-связывающего домена, а также полноразмерного белка - эта работа ведется в Политехническом университете», - сказал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий университета Андрей Васин.

По его словам, это второй тип вакцины от ковида, который разрабатывется в Петербурге, первый тип создают в НИИ гриппа им. Смородинцева, а в качестве вектора используется вирус гриппа. В течение года станет понятно, какая из разрабатываемых вакцин будет эффективной и будет использоваться.

Как писал «Доктор Питер», о работе над новой вакциной от коронавирусной инфекции сообщали в петербургском Научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА. По словам специалистов, прототип будет создан в третьем квартале 2020 года, потом в течение нескольких месяцев его действие будут проверять на мышах.

Также в петербургском Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) в январе сообщали, что еще пару лет назад начали создавать вакцину против разных типов коронавируса. Речь идет о некой универсальной платформе, которая в случае вспышки может быть быстро трансформирована в вакцину от любого типа коронавируса. По словам руководителя отдела вирусологии петербургского ИЭМ Ларисы Руденко, препарат показал уже эффективность в опытах на мышах, но когда он будет полностью готов, эксперты не уточнили - речь может идти о годах.