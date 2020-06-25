В петербургском Политехе создают еще одну вакцину от коронавируса

В петербургском Политехе создают еще одну вакцину от коронавируса17:23, 25.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
В петербургском политехническом университете Петра Великого начали разработку вакцины от коронавируса. Как сообщил и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий университета Андрей Васин, она будет создана на основе самореплицирующейся РНК.
Петербургские ученые продолжают работать на созданием вакцины от коронавируса. О своих разработках рассказали в Политехе - там разрабатывают препарат на основе самореплицирующейся РНК.
«Здесь мы рассматриваем вариант использования рецептор-связывающего домена, а также полноразмерного белка - эта работа ведется в Политехническом университете», - сказал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий университета Андрей Васин.
По его словам, это второй тип вакцины от ковида, который разрабатывется в Петербурге, первый тип создают в НИИ гриппа им. Смородинцева, а в качестве вектора используется вирус гриппа. В течение года станет понятно, какая из разрабатываемых вакцин будет эффективной и будет использоваться.
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