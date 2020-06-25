«Зенит» выходит на поле в футболках с портретами умерших медиков до конца футбольного сезона

«Зенит» запустил социальный проект «Вместе победим», в рамках которого футболисты будут выходить на поле с футболках с портретами петербургских медиков, умерших во время эпидемии коронавируса.

Напомним, на первый матч после перерыва, вызванного эпидемией COVID-19, футболисты «Зенита» вышли на поле в футболках с именами и фотографиями умерших от коронавируса петербургских врачей. Они сделали это в рамках социального проекта «Вместе победим», посвященного памяти всех медиков, не переживших эпидемию.

Как сообщили в пресс-службе клуба, проект продлится до конца футбольного сезона, то есть еще 7 игр зенитовцы посвятят медикам.

На матче с «Крыльями советов», который пройдет 26 июня, футболисты почтят память одиннадцати медиков, чьи имена размещены на «Стене памяти»: