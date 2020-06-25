«Зенит» выходит на поле в футболках с портретами умерших медиков до конца футбольного сезона

«Зенит» выходит на поле в футболках с портретами умерших медиков до конца футбольного сезона16:44, 25.06.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
«Зенит» запустил социальный проект «Вместе победим», в рамках которого футболисты будут выходить на поле с футболках с портретами петербургских медиков, умерших во время эпидемии коронавируса.
Напомним, на первый матч после перерыва, вызванного эпидемией COVID-19, футболисты «Зенита» вышли на поле в футболках с именами и фотографиями умерших от коронавируса петербургских врачей. Они сделали это в рамках социального проекта «Вместе победим», посвященного памяти всех медиков, не переживших эпидемию.
Как сообщили в пресс-службе клуба, проект продлится до конца футбольного сезона, то есть еще 7 игр зенитовцы посвятят медикам.
На матче с «Крыльями советов», который пройдет 26 июня, футболисты почтят память одиннадцати медиков, чьи имена размещены на «Стене памяти»:
- Ирины Бурнышевой, заведующей 2-м педиатрическим отделением Ленинградской детской клинической больницы;
- Татьяны Зайко, заведующей КДЛ Городской больнице №20;
- Владимира Казистова, дерматовенеролога кафедры кожных болезней ВМА им.Кирова;
- Галины Литвиновой, кардиолога, заведующей Первой кардиологии 26-ой больницы;
- Дмитрия Ненашева, травматолога-ортопеда НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена;
- Натальи Рожковой, медсестры;
- Елены Суглобовой, медсестры больницы святой Марии Магдалины;
- Марии Тышко, медсестры Госпиталя для ветеранов войн;
- Александра Лапина, травматолога Городской больницы святого праведного Иоанна Кронштадского;
- Константина Лапина, травматолога НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена;
- Алексея Филиппова, заведующего нейрохирургическим отделением Александровской больницы.
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ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!
Врачам и медикам вечная память. Спасибо !