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«Зенит» выходит на поле в футболках с портретами умерших медиков до конца футбольного сезона

16:44, 25.06.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

«Зенит» запустил социальный проект «Вместе победим», в рамках которого футболисты будут выходить на поле с футболках с портретами петербургских медиков, умерших во время эпидемии коронавируса.

«Зенит» выходит на поле в футболках с портретами умерших медиков до конца футбольного сезона

Напомним, на первый матч после перерыва, вызванного эпидемией COVID-19, футболисты «Зенита» вышли на поле в футболках с именами и фотографиями умерших от коронавируса петербургских врачей. Они сделали это в рамках социального проекта «Вместе победим», посвященного памяти всех медиков, не переживших эпидемию.

Как сообщили в пресс-службе клуба, проект продлится до конца футбольного сезона, то есть еще 7 игр зенитовцы посвятят медикам.

На матче с «Крыльями советов», который пройдет 26 июня, футболисты почтят память одиннадцати медиков, чьи имена размещены на «Стене памяти»:

  • Ирины Бурнышевой, заведующей 2-м педиатрическим отделением Ленинградской детской клинической больницы;
  • Татьяны Зайко, заведующей КДЛ Городской больнице №20;
  • Владимира Казистова, дерматовенеролога кафедры кожных болезней ВМА им.Кирова;
  • Галины Литвиновой, кардиолога, заведующей Первой кардиологии 26-ой больницы;
  • Дмитрия Ненашева, травматолога-ортопеда НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена;
  • Натальи Рожковой, медсестры;
  • Елены Суглобовой, медсестры больницы святой Марии Магдалины;
  • Марии Тышко, медсестры Госпиталя для ветеранов войн;
  • Александра Лапина, травматолога Городской больницы святого праведного Иоанна Кронштадского; 
  • Константина Лапина, травматолога НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена;
  • Алексея Филиппова, заведующего нейрохирургическим отделением Александровской больницы. 

 

Рубрики: Общество

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ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!
Врачам и медикам вечная память. Спасибо !

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