В этом году гадюки отправили в НИИ скорой помощи 6 человек, чаще всего из Приозерского района

С начала сезона в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе поступили уже 6 пострадавших от змей. По словам токсикологов института, в этом году чаще всего в рассказах пациентов фигурируют гадюки из Приозерского района.

В НИИ скорой помощи с начала сезона уже побывали шестеро пострадавших от укусов гадюк обыкновенных. Последняя, шестая, пациентка, которую змея укусила в ногу, еще проходит лечение. Как рассказал «Доктору Питеру», главный токсиколог Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи Алексей Лодягин, в этом году особенно часто поступают пострадавшие из Приозерского района Ленобласти.

За лето обычно в институт доставляют около десятка змеиных жертв. Лечение длится около двух недель. По словам врача, как правило, у пострадавших от гадюк появляется сильный отек в месте укуса, возникают болевые ощущения, может быть тошнота или рвота, но температура тела высоко не поднимается. Если позволяет состояние пациента и у него нет хронических заболеваний, в институте для лечения таких пациентов применяют гипербарическую оксигенацию (насыщение тканей кислородом – Прим. ред.). Как говорит токсиколог, практика показала, что это помогает быстрее снять отек.

Ранее Алексей Лодягин рассказывал «Доктору Питеру», что при укусе змеи надо сразу вызвать скорую помощь, а до приезда врачей как можно меньше двигаться и пить больше воды, чтобы ускорить выведение яда из организма. Если есть склонность к аллергической реакции, можно принять антигистаминные препараты. При укусе в руку ей надо придать так называемое срединное положение — подвязать на косынку в согнутом виде. При укусе в ногу пострадавшего укладывают горизонтально. От наложения жгута в таких случаях врач призывал категорически отказаться — после снятия жгута накопившиеся в крови за время пережатия продукты метаболизма только усугубят состояние пострадавшего. Не советовал он также прибегать и к отсасыванию яда из раны — нет 100-процентной гарантии, что во рту спасателя нет ран и ссадин, поэтому яд может попасть в кровь.

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