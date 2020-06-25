Опрос показал, когда российские врачи ожидают вторую волну эпидемии коронавируса

Большинство российских врачей считает, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, поэтому говорить о второй волне пока рано. Однако среди тех, кто разделяет точку зрения о завершении в целом первой волны, большинство уверено: новая вспышка заболеваемости наступит до конца года.

Аналитическая компания RNC Pharma и соцсеть «Доктор на работе» выяснили, что российские медики думают о второй волне эпидемии коронавируса. Как показал опрос, более половины (53%) специалистов считают, что эпидемия ещё не завершилась, поэтому говорить о второй волне пока рано.

Из медиков, которые думают, что первая волна в целом завершилась, большинство предполагают, что вторая вспышка заболеваемости наступит до конца этого года. При этом по 13% респондентов ожидают её в период после 1 июля (в этот день по всей стране пройдет голосование за поправки в Конституцию) и в сентябре-октябре. Еще около 8% врачей прогнозируют вторую волну в ноябре-декабре. Только около 1% медиков считают, что эпидобстановка ухудшится в начале следующего года.

При этом около 10% участников опроса уверены, что второй волны заболеваемости удастся избежать, поскольку вирус потеряет вирулентность (способность вызывать заболевание). Кроме того, они надеются, что в начале осени в России может появиться вакцина от COVID-19.