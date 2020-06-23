Роспотребнадзор: Реабилитация, госпитализация, диспансеризация в Петербурге возвращаются

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова сняла запреты на реабилитацию, плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник, в том числе диспансеризацию. В Петербурге возобновляется оказание и получение необходимой медицинской помощи.

Сегодня, 23 июня, Наталия Башкетова внесла изменения в свое постановление №3 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 в Санкт-Петербурге» от 5 апреля. Они снимают установленные в связи с эпидемией запреты на: посещение пациентами всех амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в плановом порядке с 25 июня.

- медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, определяемым на основании заключений врачебных комиссий клиник с 23 июня.

- на плановую госпитализацию пациентов в стационары за исключением плановой госпитализации в медицинские учреждения, предназначенные (перепрофилированные) для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией с 25 июня.

- на посещение пациентами всех амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в плановом порядке с 25 июня .

- на плановую диспансеризацию населения с 25 июня.

- на плановую вакцинацию взрослого населенияс 25 июня.

Кроме того, с 25 июня в учреждениях социальной защиты стационарного типа снимаются запреты на приём новых пациентов и перевод в другие учреждения.

Напомним, 24 марта Наталия Башкетова подписала постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения Covid-2019 в Санкт-Петербурге». Согласно документу, во всех медучреждениях города была приостановлена плановая госпитализация, диспансеризация и любые профосмотры в амбулаторных учреждениях, плановые посещения поликлиник, плановая вакцинация для детей и взрослых, восстановительное и санаторно-курортное лечение, если на него не было направления (перевода) из стационара на реабилитацию.

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