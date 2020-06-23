Мишустин: На дому россияне будут лечиться теми же лекарствами, что и в стационаре

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал подписать постановление, по которому россияне, лечившиеся определенными препаратами в клинике, смогут продолжить принимать их уже на дому после выписки.

Пациенты смогут лечиться амбулаторно теми же препаратами, что были в стационаре. Соответствующее постановление собирается подписать премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Все мы сталкивались с ситуациями, когда в больницах нас лечили одними лекарствами, а при выписке назначали аналоги уже других производителей, которые могли не давать такого положительного эффекта для выздоровления. Чтобы повысить уровень оказания медицинской помощи, нужны доступные по цене, качественные, а порой и вовсе инновационные лекарства. И конечно, необходимо нормативное регулирование, которое позволяет гибко решать те проблемы, с которыми сталкиваются врачи и их пациенты», - сообщил премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Также он рассказал об изменении процедуры формирования перечня лекарственных средств, которые закупаются в соответствии с их торговыми наименованиями, пишут «РИА Новости».

«Делаем ее открытой, чтобы вопросы о включении или исключении льготных лекарств в перечне обсуждались более широким кругом специалистов, и с учетом последних достижений фармацевтики, а также подходов к борьбе с тяжелыми заболеваниями», - сказал Михаил Мишустин.