В Петербурге открылся первый негосударственный стационар для пациентов с онкологическими заболеваниями

В Петербурге открылся первый негосударственный стационар для пациентов с онкологическими заболеваниями15:30, 23.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) открыл стационар на 60 коек. Предполагается, что протонную терапию в нем будут получать взрослые и дети, которые смогут находиться вместе со своими родителями.
Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) открыл в Петербурге стационар для пациентов Центра протонной терапии. Как рассказали в медучреждении, новое здание разделено на два крыла – для взрослых пациентов и для проходящих лечение детей вместе с родителями. Также в нем есть кухня и игровая комната.
Стационар, рассчитанный на 60 коек, построили за полгода: он нужен, чтобы центр мог участвовать в государственной программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, деньги на которую выделяются из фонда ОМС. Напомним, в 2020 году впервые в программу господдержки включили протонную лучевую терапию для лечения онкологических заболеваний.
Ранее пациентов, за состоянием которых постоянно должны были следить врачи, размещали в палатах онкологической клиники МИБС в поселке Песочный, каждый день их привозили на лечение протонами спецтранспортом.
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Центр протонной терапии МИБС занимается лечением пациентов с онкологическими заболеваниями с начала 2018 года. Сейчас курс лечения протонами прошли около 1000 человек, более половины из которых – дети.
© Доктор Питер
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