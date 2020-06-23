В Петербурге открылся первый негосударственный стационар для пациентов с онкологическими заболеваниями

Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) открыл стационар на 60 коек. Предполагается, что протонную терапию в нем будут получать взрослые и дети, которые смогут находиться вместе со своими родителями.

Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) открыл в Петербурге стационар для пациентов Центра протонной терапии. Как рассказали в медучреждении, новое здание разделено на два крыла – для взрослых пациентов и для проходящих лечение детей вместе с родителями. Также в нем есть кухня и игровая комната.

Стационар, рассчитанный на 60 коек, построили за полгода: он нужен, чтобы центр мог участвовать в государственной программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, деньги на которую выделяются из фонда ОМС. Напомним, в 2020 году впервые в программу господдержки включили протонную лучевую терапию для лечения онкологических заболеваний.

Ранее пациентов, за состоянием которых постоянно должны были следить врачи, размещали в палатах онкологической клиники МИБС в поселке Песочный, каждый день их привозили на лечение протонами спецтранспортом.

Центр протонной терапии МИБС занимается лечением пациентов с онкологическими заболеваниями с начала 2018 года. Сейчас курс лечения протонами прошли около 1000 человек, более половины из которых – дети.

Справка

Протонная терапия — эффективный и щадящий метод радиотерапии. Механизм ее воздействия на злокачественную опухоль аналогичен иным видам лучевой терапии: ионизированное излучение разрушает ДНК раковых клеток и в конечном итоге приводит к их гибели. Но из-за физических особенностей протонов, разогнанный в ускорителе пучок частиц не рассеивается во время пробега и теряет энергию точно в заданной точке. Это дает возможность увеличить дозу облучения опухоли, не задев здоровые ткани и минимизировав побочные эффекты. Метод показан в тех случаях, когда новообразование расположено в критической близости к жизненно важным органам (сердце, печень, структуры головного мозга, позвоночник). Особенно эффективен этот вид лучевой терапии в педиатрии.

© Доктор Питер