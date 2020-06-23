Два петербургских медвуза вошли в сотню лучших университетов страны по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг лучших вузов России. Эксперты оценивали их по качеству образования, уровню востребованности выпускников, а также по присутствию вуза в ведущих зарубежных рейтингах. В топ лучших вошли два петербургских медицинских университета - ПСПбГМУ им. Павлова и СЗГМУ им.Мечникова.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Павлова и Северо-Западный медицинский университет им. Мечникова вошли в сотню лучших вузов страны по версии журнала Forbes.

При составлении рейтинга эксперты оценивали качество образования, уровень востребованности выпускников у работодателей. Учитывалось присутствие вуза в ведущих зарубежных рейтингах, международная деятельность, а также известные выпускники и студенты.

Всего в список вошли десять медицинских вузов. ПСПбГМУ им. Павлова занял 72-е место, а СЗГМУ им. Мечникова - 88-е. Санкт-Петербургский государственный университет занял 12-е место. Напомним, в нем есть медицинский факультет и Клиника высоких медицинских технологий им. Пирогова.

На 25-й строчке оказался Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, на 46-й - РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Затем следует Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (80-е место) и Башкирский ГМУ (84-е место).

Ранее аналитическое агентство RAEX составило рейтинг лучших вузов России. В топ-100 вошли ПСПбГМУ им. Павлова (он занял 28-е место) и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет - он оказался на 76-м месте. Санкт-Петербургский государственный университет занял 4-е место.

© Доктор Питер