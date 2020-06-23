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Росздравнадзор потребовал изъять и уничтожить спирт в 10-литровых канистрах

12:14, 23.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Компания «БиоФармКомбинат» сообщила Росздравнадзору, что не производила в канистрах по 10 литров медицинский антисептик (спирт). А потому Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения требует изъять его и уничтожить.

Росздравнадзор потребовал изъять и уничтожить спирт в 10-литровых канистрах

«Медицинский антисептический раствор, концентрат для приготовления раствора для наружного применения  95%» в 10-литровых канистрах для  стационаров (серия 01.09.2016), на упаковках которого указан производитель ООО «БиоФармКомбинат» (Россия) - фальсификат. 

«БиоФармКомбинат» сообщил Росздравнадзору, что эта серия средства в канистрах объемом 10 л не производилась и в обращение на территории России не выпускалась. 

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Росздравнадзор требует проверить наличие антисептика в клиниках, изъять его из обращения и уничтожить в установленном порядке, о результатах проинформировать территориальный орган Росздравнадзора.

© Доктор Питер

Рубрики: Общество

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