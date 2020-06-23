Росздравнадзор потребовал изъять и уничтожить спирт в 10-литровых канистрах

Компания «БиоФармКомбинат» сообщила Росздравнадзору, что не производила в канистрах по 10 литров медицинский антисептик (спирт). А потому Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения требует изъять его и уничтожить.

«Медицинский антисептический раствор, концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%» в 10-литровых канистрах для стационаров (серия 01.09.2016), на упаковках которого указан производитель ООО «БиоФармКомбинат» (Россия) - фальсификат.

«БиоФармКомбинат» сообщил Росздравнадзору, что эта серия средства в канистрах объемом 10 л не производилась и в обращение на территории России не выпускалась.

Росздравнадзор требует проверить наличие антисептика в клиниках, изъять его из обращения и уничтожить в установленном порядке, о результатах проинформировать территориальный орган Росздравнадзора.

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