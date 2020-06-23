Ученый рассказал, как «ковид-диссиденты» мешают в борьбе с эпидемией

Около 30% россиян скептически относятся к коронавирусу, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его словам, именно из-за них эпидемия угасает медленнее, чем могла бы.

Новые вспышки заражения коронавирусом могут возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Согласно опросам, в опасность заболевания не верят около 30% россиян. Они не используют средства индивидуальной защиты, не соблюдают самоизоляцию и социальную дистанцию, а при появлении признаков ОРВИ не всегда обращаются к врачу и могут заразить окружающих.

«Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина», - цитируют эксперта «РИА Новости».

По мнению Агаси Тавадяна, из-за скептиков плато в России может продлиться более двух месяцев.

