В Петербурге назвали имена победителей конкурса на памятник медикам, борющимся с коронавирусом

Эксперты выбрали победителей международного конкурса на проект памятника медикам, которые борются с эпидемией коронавируса. Ими стали проект «Красная дверь» Дмитрия Силинского из Петербурга, монумент «Три врача» Дмитрия Пермякова из Нижнего Новгорода и «Камень с бронзой» Евгения Павлюченского из Волгограда.

Организатор конкурса на проект памятника медикам и директор Центра поддержки искусств Петербурга Алексей Сергиенко назвал имена победителей. Ими стали Дмитрий Силинский с проектом «Красная дверь», Дмитрий Пермяков и его проект «Три врача, а также Евгений Павлюченко с проектом «Камень с бронзой».

«Всего было подано 346 заявок. Заявки приходили к нам со всех регионов нашей страны, активное участие принимали такие регионы, как Махачкала, Петербург, Самара, Москва. Мы изначально планировали пять финалистов, но наше жюри нас поправило и выбрало из всего, что есть, только трех. Хочу сказать, что в Петербурге уже обсуждается инициатива установления памятника», - цитируют Алексея Сергиенко «РИА Новости».

Он добавил, что организаторы планируют сделать проект международным и разослать эскизы финалистов по всем странами мира.

«Проблемы системы здравоохранения существуют не только в России, они есть во всем мире, но, в любом случае, профессия врача должна быть высоко оценена. Это те люди, которые стоят в первых рядах обороны нашей жизни», - сказал Сергиенко.

По словам организатора, победители получат по сто тысяч рублей. Дмитрий Пермяков, скриншот Евгений Павлюченский, скриншот